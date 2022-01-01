ООО "Альфа-Групп" успешно работает на рынке продажи щебня более 10 лет, компания зарекомендовала себя как надежный поставщик высококачественного щебня разных фракций.

Компания ООО «АЛЬФА-ГРУПП» более 10 лет на рынке

1500 довольных клиентов выбрали нас в качестве поставщика щебня, это подтверждает качество нашей продукции. Мы гордимся тем, что заслужили их доверие.

1500 клиентов купили щебень именно у нас

"ООО "Альфа-Групп" имеет 50 машин в собственном автопарке, что обеспечивает эффективность в доставке щебня в Екатеринбурге. Это позволяет нашим клиентам быстрее получать необходимые материалы и оперативно решать свои задачи.

50 машин в собственном автопарке, что упрощает и ускоряет доставку щебня всех фракций

5000 доставок за время работы компании,

и мы не стоим на месте

ООО "Альфа-Групп" выполнила 5000 успешных доставок за время своей работы, это является показателем стабильной и надежности компании, коих немного на рынке продажи щебня в Екатеринбурге.