Асфальтирование в Екатеринбурге
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  • Щебень в Екатеринбурге и Свердловской области
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Щебень

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от 250 рублей/м3
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Популярные фракции щебня
Щебень фракции 5-20 мм
от 500 рублей/М3

Щебень фракции 20-40 мм

от 440 рублей/М3

Щебень фракции 40-70 мм

от 430 рублей/М3

Купить щебень в Екатеринбурге

Хотите купить щебень и ищете лучшую цену, обратитесь к ООО "Альфа-Групп". Мы предлагаем доставку щебня с карьеров Екатеринбурга и его окрестностей. Все поставляемые нами материалы гарантировано высокого качества и доставляются в срок.
  • Компания ООО «АЛЬФА-ГРУПП»
    более 10 лет на рынке
    ООО "Альфа-Групп" успешно работает на рынке продажи щебня более 10 лет, компания зарекомендовала себя как надежный поставщик высококачественного щебня разных фракций.
  • 1500 клиентов купили щебень именно у нас
    1500 довольных клиентов выбрали нас в качестве поставщика щебня, это подтверждает качество нашей продукции. Мы гордимся тем, что заслужили их доверие.
  • 50 машин в собственном автопарке, что упрощает и ускоряет доставку щебня всех фракций
    "ООО "Альфа-Групп" имеет 50 машин в собственном автопарке, что обеспечивает эффективность в доставке щебня в Екатеринбурге. Это позволяет нашим клиентам быстрее получать необходимые материалы и оперативно решать свои задачи.
  • 5000 доставок за время работы компании,
    и мы не стоим на месте
    ООО "Альфа-Групп" выполнила 5000 успешных доставок за время своей работы, это является показателем стабильной и надежности компании, коих немного на рынке продажи щебня в Екатеринбурге.
Цены на щебень
Щебень фракция 5-10 миллиметров
Мелкий камень, применяется в основном как отсыпной материал или как составляющее для изготовления строительных растворов
640 руб./м3
Щебень фракция 5-20 миллиметров
Один из самых востребованных видов, применение аналогично 5-10 мм
540 руб./м3
Щебень фракция 10-20 миллиметров
Один из самых востребованных видов, применение аналогично 5-10 мм
590 руб./м3
Щебень фракция 20-40 миллиметров
Средняя фракция, используется при строительстве крупных железобетонных конструкций, в дорожных работах, при необходимости можно получить из него более мелкий камень путем дробления
440 руб./м3
Щебень фракция 40-70 миллиметров
Имеет применение подобно предыдущей фракции, а также используется в строительстве промышленных зданий и сооружений, пользуется популярностью в ландшафтных работах
440 руб./м3
Щебень фракция 70-120 миллиметров
Может быть использован в качестве сырья для изготовления минеральной ваты, при возведении средних и крупных строительных конструкций, в качестве декоративного материала
490 руб./м3
Щебень гранитный фракция 5-10 миллиметров
Высококачественный гранитный щебень фракции 5-10 мм. Cамый прочный вид, однако не самый дешевый, сфера применения широкая, подходит почти для всех видов работ
640 руб./м3
Щебень гранитный фракция 5-20 миллиметров
Высококачественный гранитный щебень фракции 5-10 мм
540 руб./м3
Щебень гранитный фракция 10-20 миллиметров
Высококачественный гранитный щебень фракции 10-20 мм
590 руб./м3
Щебень гранитный фракция 20-40 миллиметров
Высококачественный гранитный щебень фракции 20-40 мм
440 руб./м3
Щебень гранитный фракция 40-70 миллиметров
Высококачественный гранитный щебень фракции 40-70 мм
440 руб./м3
Щебень гранитный фракция 70-120 миллиметров
Высококачественный гранитный щебень фракции 70-120 мм
490 руб./м3
Щебень дорожный фракция 5-10 миллиметров
Высококачественный дорожный щебень фракции 5-10 мм. Cредний по сравнению с другими видами по прочности материал, недорогой, используется при обустройстве и ремонте дорожного покрытия и пешеходных зон
620 руб./м3
Щебень дорожный фракция 20-40 миллиметров
Высококачественный дорожный щебень фракции 20-40 мм
520 руб./м3
Щебень дорожный фракция 40-70 миллиметров
Высококачественный дорожный щебень фракции 40-70 мм
430 руб./м3
Щебень дорожный фракция 70-120 миллиметров
Высококачественный дорожный щебень фракции 70-120 мм
420 руб./м3
Щебень мраморный фракция 5-10 миллиметров
Высококачественный мраморный щебень фракции 5-10 мм
490 руб./м3
Щебень мраморный фракция 5-20 миллиметров
Высококачественный мраморный щебень фракции 5-20 мм
510 руб./м3
Щебень мраморный фракция 10-20 миллиметров
Высококачественный мраморный щебень фракции 10-20 мм
510 руб./м3
Щебень мраморный фракция 20-40 миллиметров
Высококачественный мраморный щебень фракции 20-40 мм
490 руб./м3
Щебень мраморный фракция 40-70 миллиметров
Высококачественный мраморный щебень фракции 40-70 мм
440 руб./м3
Щебень мраморный фракция 70-120 миллиметров
Высококачественный мраморный щебень фракции 70-120 мм
440 руб./м3
Щебень декоративный фракция 5-10 миллиметров
Высококачественный декоративный щебень фракции 5-10 мм
490 руб./м3
Щебень декоративный фракция 5-20 миллиметров
Высококачественный декоративный щебень фракции 5-20 мм
510 руб./м3
Щебень декоративный фракция 10-20 миллиметров
Высококачественный декоративный щебень фракции 10-20 мм
510 руб./м3
Щебень декоративный фракция 20-40 миллиметров
Высококачественный декоративный щебень фракции 20-40 мм
490 руб./м3
Щебень декоративный фракция 40-70 миллиметров
Высококачественный декоративный щебень фракции 40-70 мм
440 руб./м3
Щебень декоративный фракция 70-120 миллиметров
Высококачественный декоративный щебень фракции 70-120 мм
440 руб./м3
Щебень отсев фракция 0-5 миллиметров
Высококачественный щебень отсев фракции 0-5 мм
390 руб./м3
Щебень отсев фракция 0-10 миллиметров
Высококачественный щебень отсев фракции 0-10 мм
490 руб./м3
Щебень гравийный фракция 5-10 миллиметров
Высококачественный щебень гравийный фракции 5-10 мм
490 руб./м3
Щебень гравийный фракция 5-20 миллиметров
Высококачественный щебень гравийный фракции 5-20 мм
420 руб./м3
Щебень гравийный фракция 20-40 миллиметров
Высококачественный щебень гравийный фракции 20-40 мм
450 руб./м3
Щебеночно песчаная смесь гранитная фракция 0-20 миллиметров
Высококачественная щебеночно песчаная смесь гранитная фракция 0-20 миллиметров
240 руб./м3
Щебеночно песчаная смесь мраморная фракция 0-40 миллиметров
Высококачественная щебеночно песчаная смесь мраморная фракция 0-40 миллиметров
240 руб./м3
Щебеночно песчаная смесь дорожная фракция 0-80 миллиметров
Высококачественная щебеночно песчаная смесь дорожная фракция 0-20 миллиметров
290 руб./м3
  • Доставляем щебень по всему Екатеринбургу, пригородам и Свердловской области
    Условия доставки щебня уточняйте у операторов по телефону +7 (343) 206-94-92
  • Возможность оплаты наличными и безналом, так же по счету с НДС
    Принимаем оплату за щебень от частных и физических лиц
  • Свой автопарк 50 машин
    Продуманная логистика доставки щебня позволяет осуществить отгрузку в кратчайшие сроки
  • Предоставляем скидки на покупку щебня постоянным клиентам
  • Доставка щебня 24/7 
    Доставляем щебень круглосуточно по Екатеринбургу и области
  • Предоставляем консультацию и помогаем выбрать тип вид и фракцию щебня которая необходима Вам

ООО «АЛЬФА-ГРУПП» - лидер рынка сыпучих материалов в Екатеринбурге

Компания ООО «АЛЬФА-ГРУПП» занимается доставкой щебня в Екатеринбурге. Основываясь на опыте в данной сфере, мы сформировали правильный подход к работе и своим клиентам, поэтому предлагаем:

  • Широкий ассортимент всех видов материалов (в том числе – фракций щебня);
  • Доставку в Екатеринбурге различными способами (камазами, тонарами, навалом) любых объемов материала – от 3 кубометров и до бесконечности;
  • Самые приятные цены – мы полностью оснащены всем необходимым и не нуждаемся в помощи посредников, поэтому цены ООО «АЛЬФА-ГРУПП» одни из самых низких на рынке;
  • Доставку щебня и другой продукции в день заказа в удобное для клиента время.

Сейчас щебень имеет широкое применение в строительстве (а именно – в приготовлении строительных смесей), в дорожных работах, для благоустройства территории и т.п.

Характеристики щебня

  • Содержание примесей – содержание глины и других примесей влияет на прочность, в самом прочном материале не должно превышать 1%;
  • Истираемость – щебень при трении друг о друга не должен терять в массе;
  • Адгезия – это показатель сцепления между битумом и фракциями щебня, наивысший показатель сцепления выявлен у серого материала;
  • Лещадность – показатель плоскости единиц щебня.

Помимо всего, щебень подразделяется на марки, являющиеся показателем прочности:
  • М200. Крайне слабая прочность, основная сфера применения – декоративная. Такой щебень не подходит для крупного строительства.
  • М300-М600. Прочность выше, чем у предыдущего, однако все еще недостаточна, поэтому сфера применения – строительство легковесных небольших зданий.
  • М600-М800. Средняя прочность, идеален для строительства автомагистралей с невысокой весовой нагрузкой.
  • М800-М1200. Щебень с достаточно высоким показателем прочности, применяется в строительстве крупных объектов.
  • М1200-М1600. Высокопрочный щебень, износостойкий, отлично переносит перепады температур, однако имеет высокий уровень радиации. Подходит для строительства дорог с высокой нагрузкой, взлетных полос, мостов.
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ООО «АЛЬФА-ГРУПП» – Ведущий подрядчик в Екатеринбурге и СО по асфальтированию и благоустройству и продаже сыпучих материалов
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